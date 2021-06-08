В результате аварии в Нымме в больницу доставили пять человек

Авария произошла в 07:31 на перекрестке Вабадузе пст и улицы Леэсика в Таллинне, где 46-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Tiguan врезалась в остановившийся перед ней легковой автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 59-летний мужчина. В результате столкновения Peugeot в свою очередь врезался в стоявший спереди легковой автомобиль BMW 320D, которым управляла 20-летняя женщина.