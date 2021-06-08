Журналист Bellingcat о сбитом MH17: все подтверждает, что РФ поставила оружие

Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие — ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17. Такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего — Ред.) — кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет — Ред.) и убиты 298 человек", — подчеркнул журналист.

Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).

"Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", — уверен Грозев. По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".

"Если бы Россия хотела правды, она бы сотрудничала со следствием"

"Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается", — уверен собеседник DW. Так, следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы, указал Христо Грозев.

"РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных", — резюмировал расследователь.

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