Мошенники используют для обмана популярный эстонский сайт по купле-продаже подержанных автомобилей

В издание Ärileht обратился пользователь платформы по купле-продаже бывших в употреблении автомобилей Auto24.ee, который наткнулся при продаже навигационной системы на мошенника. Мужчина сам жертвой злоумышленника не стал, но хочет предупредить других.

Когда стороны договорились о продаже товара, покупатель послал SMS со ссылкой, через которую, по его словам, он хотел сделать покупку "безопасной". Однако продавца сразу насторожило то, что ссылка покупателя запрашивает данные его банковской карточки.

Покупатель объяснил, что это нужно для проверки аутентичности карточки и якобы совершенно законно. Бдительный продавец в ответ сообщил, что обратится к Auto24.ee за подтверждением.

Больше он ссылку мошенника не открывал. "К сожалению, не успел вовремя сделать скриншот. Но все было классно оформлено (с логотипом auto24). А ведь кто-то может стать жертвой этой схемы", — предположил внимательный продавец.

Сотрудник Auto24.ee Прийт Виллип заверил, что работники сайта уже проверяют происхождение данной схемы, а установлением личности мошенника займется полиция.

"На страничке, отправленной продавцу, были элементы, схожие с теми, что использует auto24. Была имитирована наша страничка, создан соответствующий контекст и содержание. Тем самым человека пытались убедить, что никакого мошенничества нет", — сказал Виллип. Он призвал людей всегда следить за тем, какие странички они открывают.