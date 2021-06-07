В Пирита юный велосипедист наехал на трехлетнего ребенка и скрылся

По предварительным данным, ДТП произошло на лесной дорожке недалеко от парковочной площадки на Румму теэ, 4, когда на ребенка наехал велосипедист примерно 15-18 лет, находящийся в компании примерно из 10 человек. Его рост 175-180 см, кудрявые каштановые волосы, он был в очках в черной оправе и белой футболке.

Руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа подчеркивает, что в случае ДТП нельзя уезжать с места ДТП, не убедившись, что никто не постpадал. "Если кто-то получил повреждения, тем более, когда речь идет о ребенке, надо позвонить на 112, сообщить о случившемся и дождаться патруля", — сказал Паюмаа.

Велосипедист может сам обратиться в полицию, позвонив на 112 или в рабочий день с 9 до 17 часов на номер 612 3000 или написав на адрес pohja.lmt@politsei.ee. Просим связаться с полицией и очевидцев происшествия.

В этом году с участием пешеходов произошло 94 ДТП, пострадал 91 пешеход, погибло четыре пешехода. Среди пострадавших в этом году пешеходов было 27 несовершеннолетних.