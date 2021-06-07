ФОТО | В Раквере появятся первые в Эстонии плавучие острова, очищающие от загрязнения
Плавучие острова устанавливаются с целью уменьшения опасных веществ в донных отложениях ручья Сооликаоя и улучшения качества поверхностных вод. Рамы плавучих островов были изготовлены на месте 4 июня, после чего на выходные их оставили плавать пустыми. В понедельник и вторник на них будут высажены растения.
По словам специалиста по окружающей среде Раквереской городской управы Рийн Сикка, результаты исследования в рамках проекта LIFE IP CleanEST подтверждают плохое состояние ручья Сооликаоя. «Это обусловлено высоким содержанием нитратов, что является естественным для грунтовых вод региона. В ручье Сооликаоя содержатся также и многие другие загрязняющие вещества», – сказала Сикка.
По предложению руководителя исследовательской группы, главного специалиста Эстонского центра исследования окружающей среды Валло Кыргмаа, для уменьшения содержания опасных веществ в донных отложениях ручья Сооликаоя и для улучшения качества поверхностных вод было решено использовать фиторемедиацию, или оздоровление с помощью растений. «Мы используем зеленые растения и связанные с ними микроорганизмы, чтобы разложить и обезвредить содержащиеся в воде вредные загрязняющие вещества. Для применения такого близкого к природе метода выздоровления мы построим плавучие острова для трех прудов», – пояснил Кыргмаа.
Плавучие острова строятся из PEM-труб диаметром 200 мм. При соединении труб с помощью колен получаются восьмиугольные рамы, в основании которых используется металлическая сетка. В качестве почвы для роста растений на сетку укладывается кокосовый мат и минеральная вата. Растения высаживаются в минеральную вату так, чтобы корневая система находилась в воде. Среди растений выбираются такие, которые любят воду и с помощью корней потребляют из воды загрязняющие вещества. Такими растениями являются, например, пушица, рогоз и различные ирисы.
На пруду в парке Кирикуаед будет установлено три плавучих острова, пруд в парке Супелузе получит пять плавучих островов и пруд в парке Аллика – три плавучих острова. Всего 11 плавучих островов общей площадью 170 квадратных метров.
«Идея использования плавучих островов прежде всего базируется на том факте, что ручей Сооликаоя в некоторых местах в городе превратился в запрудные озера, которые подходят для использования подобной технологии, – сказал Кыргмаа. — Во-вторых, это решение относительно дешевое и работает пассивно. В качестве бонуса острова станут новыми местами обитания для водной живности и местами гнездования для птиц», – добавил он.
LIFE IP CleanEST – проект по улучшению состояния водоемов Ида- и Ляэне-Вируского уездов, который покрывает в общей сложности 240 000 гектаров, охватывая в совокупности 574 км проточных водоемов и около 160 000 гектаров береговых водоемов. Проект продлится десять лет, его общая стоимость составляет 16,7 млн евро.