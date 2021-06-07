ФОТО | В Раквере появятся первые в Эстонии плавучие острова, очищающие от загрязнения

Плавучие острова устанавливаются с целью уменьшения опасных веществ в донных отложениях ручья Сооликаоя и улучшения качества поверхностных вод. Рамы плавучих островов были изготовлены на месте 4 июня, после чего на выходные их оставили плавать пустыми. В понедельник и вторник на них будут высажены растения.

По словам специалиста по окружающей среде Раквереской городской управы Рийн Сикка, результаты исследования в рамках проекта LIFE IP CleanEST подтверждают плохое состояние ручья Сооликаоя. «Это обусловлено высоким содержанием нитратов, что является естественным для грунтовых вод региона. В ручье Сооликаоя содержатся также и многие другие загрязняющие вещества», – сказала Сикка.

По предложению руководителя исследовательской группы, главного специалиста Эстонского центра исследования окружающей среды Валло Кыргмаа, для уменьшения содержания опасных веществ в донных отложениях ручья Сооликаоя и для улучшения качества поверхностных вод было решено использовать фиторемедиацию, или оздоровление с помощью растений. «Мы используем зеленые растения и связанные с ними микроорганизмы, чтобы разложить и обезвредить содержащиеся в воде вредные загрязняющие вещества. Для применения такого близкого к природе метода выздоровления мы построим плавучие острова для трех прудов», – пояснил Кыргмаа.

Плавучие острова строятся из PEM-труб диаметром 200 мм. При соединении труб с помощью колен получаются восьмиугольные рамы, в основании которых используется металлическая сетка. В качестве почвы для роста растений на сетку укладывается кокосовый мат и минеральная вата. Растения высаживаются в минеральную вату так, чтобы корневая система находилась в воде. Среди растений выбираются такие, которые любят воду и с помощью корней потребляют из воды загрязняющие вещества. Такими растениями являются, например, пушица, рогоз и различные ирисы.