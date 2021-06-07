Полиция разыскивает водителя, наехавшего в Таллинне на велосипедистку

"Человек, попавший в ДТП, в шоковом состоянии не всегда может адекватно оценить ситуацию. В случае наезда следует сразу позвонить на 112, сообщить о ДТП и действовать, согласно инструкции сотрудника Центра тревоги. Уезжать с места ДТП про приезда полиции нельзя, — сказала старший комиссар аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Трийн Сарапуу. — Двигаясь задним ходим, водитель транспортного средства обязан уступать дороги всем участникам дорожного движения и, совершая такой маневр, следует быть особенно внимательным".