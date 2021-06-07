ГАЛЕРЕЯ | Пока в Таллинне светит солнце, в Южной Эстонии идет град. Что нас ждет дальше?

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что гроза с градом прошла между 13 и 14 часами в волости Ряпина (Пылвамаа).

Другие люди сообщают, что осадки в виде града выпали также в волостях Тарту и Отепя (Валгамаа).

Что касается Таллинна, то сегодня в столице стояла теплая солнечная погода.

Фотокорреспондент Delfi побывал вечером в Какумяэ и у Рейди теэ - народу везде было довольно много. В то же время береговая линия и вода чистотой не отличались.

Прогноз на ближайшие дни

Вторник, 08.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье около 15°С.

Среда, 09.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на наветренном побережье около 15°С.

Четверг, 10.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 22..27, на наветренном побережье около 15°С.

Пятница, 11.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на наветренном побережье около 15°С.