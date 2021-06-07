ЧП и криминал
07.06.2021, 19:18

Под Раквере горела сеносушилка. Пострадал пожарный

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Argo Ingver
Сегодня в 17.02 в центр тревоги поступила информация о том, что селе Роодевялья (Ляэне-Вируский уезд) загорелась сеносушилка.

Как сообщили спасатели, людям пожар не угрожал.

Загорелся сам сушильный аппарат, расположенный у стены здания. В аппарате находилось 3 тонны сена, в здании — 1000 тонн. В здании имеется газ.

По сообщению rus.err, при тушении пожара пострадал один спасатель, которому на месте была оказана первая помощь.

"Спасатель отравился угарным газом, его осмотрели в скорой помощи, ничего страшного", - сказал руководитель спасательных работ Тоомас Мяэсалу.

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