"США подают России патроны": Владимир Зеленский жалуется западным СМИ на Запад

В опубликованном на прошлой неделе интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что "Северный поток 2", по его мнению, "ничем не отличается от аннексии Крыма", так как дает России дополнительные рычаги влияния на Киев и Европу.

Украинский президент заявил, что злость по поводу решения США у него уже прошла, и сейчас его эмоции по этому поводу скорее можно описать словом "разочарование".

"Северный поток 2" - это настоящее оружие… в руках Российской Федерации, и не очень понятно и точно неожиданно, что патроны для этого оружия могут быть предоставлены такой великой державой как Соединенные Штаты. Потому что они - образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина защищает те же принципы в Европе", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации Джо Байдена не вводить санкции в отношении компании-оператора "Северного потока 2" и ее руководителя Матиаса Варнига из прессы, и это, по его мнению, не нормально для отношений между стратегическими партнерами, которыми, по крайней мере, формально являются Украина и США.

Беседа с Axios, в которой Зеленский не скрывал разочарования позицией Запада относительно Украины, стала вторым большим интервью украинского президента западным СМИ за последнюю неделю.

Тем не менее, украинский лидер не исключает, что "Северный поток 2" так и не заработает: помешать этому, по словам Зеленского, может Джо Байден, который для этого должен действовать в стиле знаменитого баскетболиста Майкла Джордана.

Это заявление прозвучало в интервью, который Зеленский дал американскому изданию Axios 4 июня - в день, когда Владимир Путин объявил об окончании укладки труб по первой нитке трубопровода, предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины.

А в субботу, 5 июня, уже после заявления Владимира Путина о готовности первой нитки "Северного потока 2", министр внутренних дел Украины и один из самых влиятельных людей страны Арсен Аваков заявил о реальной угрозе терактов на украинском участке существующего газопровода - для того, чтобы оправдать скорейший запуск только что построенной трубы.

"Мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода, и тогда скажут: "Смотрите, вот, видите, ну что мы хотим, ну вот они вот, поэтому пускаем через "Северный поток 2", - цитирует Авакова издание "Лига".

"Джордан в политике"

Тем не менее, Зеленский сказал, что верит в возможность срыва запуска "Северного потока".

"Все сейчас исключительно в руках президента США, и я уверен, что он это знает, и его команда это знает, они это знают", - заявил он, продолжив свои размышления неожиданной для интервьюеров логической цепочкой.

"Это напоминает мне, как когда-то играл Майкл Джордан", - сказал Зеленский, отсылая собеседников к фигуре ныне 58-летней звезды НБА, которого часто называют лучшим баскетболистом всех времен.

"Майкл Джордан очень часто заманивал своего соперника, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было множество секретных уловок, позволяющих усыпить соперника и навязать ему собственную тактику, внушая ложное ощущение близкой победы. А потом Джордан кардинально менял свою и одерживал победу в самый последний момент. Это было частью его тактики. Поэтому я все-таки верю, что Байден - это Джордан в политике. Я думаю, что его последний трехочковый еще не в корзине, и мне хотелось бы верить, что все это часть его тактики", - рассказал Зеленский.

Зеленский не впервые говорит, что запуск газопровода "Северный поток 2" станет ударом по политическим позициям не только Киева, но и Вашингтона.

В конце мая на своей пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с этого газопровода будет "поражением США, личным поражением Байдена".