Новости Эстонии
07.06.2021, 18:53

Посол ЭР в Финляндии: ситуация с эстонско-финской трудовой миграцией неправильная, несправедливая и трагичная

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Sven Sakkov
Sven Sakkov
Foto: Priit Simson
Посольство Эстонии в Финляндии изо всех сил пытается с начала года восстановить трудовую миграцию, но из-за нежелания финнов ощутимых результатов нет, сказал ERR посол Эстонии в Финляндии Свен Сакков.

Из-за этого тысячи эстонцев не могли вернуться домой, и тысячи детей не видели своих родителей. "У меня нет других слов, кроме того, что это неправильно, несправедливо и трагично", — отметил Сакков.

Он добавил, что ежедневно проводится работа по восстановлению трудовой миграции, но этот вопрос будет обсуждаться в правительстве Финляндии только на следующей неделе в среду, пишет rus.err.

Основным решающим фактором является высокий уровень инфицирования в Швеции, а точнее, в северной части страны. По словам Саккова, финны не хотят по-разному относиться к своим соседям, поэтому восстановление свободой миграции отчасти тормозится из-за шведов.

"Я не вижу ни одной причины, по которой эстонцев следует задерживать в Финляндии из-за того, что уровень заражения в северной Швеции высок. Это просто несправедливо", — считает Сакков.

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