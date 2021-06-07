Посол ЭР в Финляндии: ситуация с эстонско-финской трудовой миграцией неправильная, несправедливая и трагичная

Из-за этого тысячи эстонцев не могли вернуться домой, и тысячи детей не видели своих родителей. "У меня нет других слов, кроме того, что это неправильно, несправедливо и трагично", — отметил Сакков.

Он добавил, что ежедневно проводится работа по восстановлению трудовой миграции, но этот вопрос будет обсуждаться в правительстве Финляндии только на следующей неделе в среду, пишет rus.err.

Основным решающим фактором является высокий уровень инфицирования в Швеции, а точнее, в северной части страны. По словам Саккова, финны не хотят по-разному относиться к своим соседям, поэтому восстановление свободой миграции отчасти тормозится из-за шведов.

"Я не вижу ни одной причины, по которой эстонцев следует задерживать в Финляндии из-за того, что уровень заражения в северной Швеции высок. Это просто несправедливо", — считает Сакков.