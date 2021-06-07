На складе находится свыше 100 000 доз неиспользованной вакцины, но желающих вакцинироваться меньше

На этой неделе в Эстонию прибудет 54 030 доз вакцины. По состоянию на вечер воскресенья Эстония получила 945 740 доз. Инъекций сделано 762 396, неиспользованными остались 183 344 дозы, отмечает Ныгене в социальных сетях.

945 740–762 396=183 344(süstimata)

183 344+54 030=237 374(koos sel nädalal saabuvaga)

ca55 000 süstimata muud vaktsiini kui AZ

55 000+54 030=ca109 000muud vaktsiini koos sel nädalal saabuvatega

59 358-süsti tehti eelm.nädal.

63 390-doosi saabus eelm nädal muud vaktsiini kuiAZ — Paavo Nõgene (@PNogene) June 7, 2021

Насколько известно, большая часть остатков — это вакцина AstraZeneca. Исходя из расчетов Ныгене, и препарата других производителей — Pfizeri, Moderna и Janssen — остается неиспользованным около 55 000 доз.

Если прибавить сюда и запланированное на эту неделю поступление 54 030 новых доз, то получится, что на этой неделе теоретически можно было бы сделать 109 030 прививок. Ныгене считает, что прибывающая в страну вакцина используется недостаточно быстро.

На графике: число поступивших в Эстонию доз, число сделанных инъекций и остаток.

Представитель рабочей группы по вакцинации Геа Отса сказала Delfi, что распределение вакцины по центрам вакцинации требует времени.

Другая причина, по которой вакцина остается неиспользованной, по словам Отса, заключается в том, что те желающие, кто с нетерпением ждал возможности сделать прививку, уже получили свои номерки. Поэтому интерес к вакцинации в целом снизился.

Так, по состоянию на утро понедельника в диги-регистратуре были свободными в Таллинне свыше 1000 номерков, в Нарве и Кохтла-Ярве — около 1100, в Пярну — 300, в Тарту — 200.