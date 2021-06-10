Евгений Осиновский: ребенку исполняется полтора года, и в семейном бюджете происходит обрыв, пособие — только 60 евро в месяц

Осиновский обращает внимание на то, что эстонская система компенсации родителям в первые полтора года после рождения ребёнка является самой щедрой во всём мире. Однако вместе с тем он призывает задуматься о том, что во всё остальное время детства — от полутора лет до школьного возраста, даже до совершеннолетия — система поддержки семей в Эстонии работает далеко не так же хорошо.

”Поэтому мы, конечно, должны смотреть на то, что происходит с экономическим положением семей после того, как ребёнок достигает полутора лет. Там получается какой-то обрыв, поскольку с одной стороны у нас очень щедрая родительская компенсация, а с другой стороны, как только она заканчивается, остаётся ежемесячное детское пособие 60 евро в месяц, а это цифра не сопоставимая”, — говорит он.

С точки зрения социал-демократов, государству стоит задуматься о том, каким образом более системно поддерживать семьи на протяжении всего периода взросления детей, а не только на протяжении полутора лет. Вместо того, чтобы урезать родительскую компенсацию, считает Осиновский, стоит задуматься о том, каким образом улучшить государственные услуги и увеличить пособия для детей старшего возраста.

В 2019 году завершилась реформа детских пособий, инициированная социал-демократами. Сумма была поднята до 60 евро в месяц.

”Но средняя зарплата растёт каждый год на 5-6%, и уже в ближайшие несколько лет нам стоит задуматься о том, чтобы через десять лет мы не пришли к ситуации, что детские пособия совершенно не соответствуют уровню жизни”, — призывает Осиновский.