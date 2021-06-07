07.06.2021, 21:25
Урмас Паэт: ограничения Финляндии на поездки для эстонцев нарушают правовые принципы ЕС(18)
Foto: Ilmar Saabas
Финляндия уже несколько месяцев игнорирует принципы свободного передвижения в Европейском Союзе, правительство Финляндии остается глухим к обращениям как Европейской комиссии, так и Эстонии, отмечает бывший глава МИД, а ныне депутат Европарламента (Партия реформ) Урмас Паэт.
Как сообщил парламентарий, он подаст в Европейскую комиссию запрос: Паэт хочет получить ответ — что конкретно предпринимает Еврокомиссия, чтобы обеспечить и в случае Финляндии принцип свободного перемещения лиц.
Как известно, Финляндия сначала ввела с 27 января, а затем неоднократно продлевала (сейчас — до 27 июня) ограничения на въезд в страну. Они оказывают большое влияние на рабочую миграцию между Эстонией и Финляндией.