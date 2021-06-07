Профессионал своего дела! Полицейская собака Шарки нашла наркотики, спрятанные в автомобиле виновника ДТП

Вечером 29 мая полицейские проверили автомобиль BMW, совершивший ДТП на Таллиннской окружной дороге. Водитель и пассажир не пострадали, но у полицейских было основание полагать, что оба мужчины могли находиться в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали служебную собаку Шарки, который нашел в автомобиле и рядом с автомобилем жидкость с подозрением на GHB (гамма-гидроксибутират) и белый порошок. Найденные вещества были направлены на экспертизу.

На месте происшествия в качестве подозреваемых полицейские задержали мужчин 34 и 32 лет. Оба мужчины имеют наказание за вождение в пьяном виде, один из них наказывался также за наркопреступление. Пыхьяская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии мужчин под стражу на период предварительного следствия, так как, по оценке прокурора, высока вероятность совершения новых преступлений. Суд согласился с ходатайством и мужчин взяли под стражу пока на срок два месяца.

"Для пресечения распространения наркотиков важен вклад каждого, будь то информация, передаваемая внимательными жителями полиции на телефон намеков, вмешательство сотрудников охраны торгового центра, в случаях, когда замечают молодежь с наркотиками, или профессиональное чутье полицейского, что за каким-то событием может скрываться что-то большее. Задержание дилеров и конфискация наркотиков предотвращает возможные тяжкие последствия для жизни и здоровья жителей Эстонии", — сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

В Департаменте полиции и погранохраны служит более 80 собак, многие из которых специализированы на поиск наркотических средств.