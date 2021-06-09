ВИДЕО | Крупнейший всплеск излучения в истории! Астрономы показали, как звезда превращается в черную дыру

29 августа 2019 года его зафиксировали сразу несколько космических и наземных телескопов. Всплеск, получивший название GRB 190829A, оказался крупнейшим из когда-либо зафиксированных на камеру астрономами. Его наблюдали в течение трех дней.

Спустя почти 2 года исследований GRB 190829A ученые из немецкого исследовательского центра по физике частиц DESY наконец опубликовали в Science свои выводы об этом неординарном событии, пишет mail.ru.

Сравнительно небольшое расстояние до источника всплеска (раньше подобные события фиксировались на расстоянии как минимум в 20 млрд световых лет) позволило ученым детально измерить спектр послесвечения и лучше понять механизмы коллапса звезды.

Для иллюстрации этого процесса специалисты создали видео. В ролике мы видим, как коллапсирует звезда. Из нее вырываются две релятивистские струи плазмы, а затем возникает сверхновая. Струи уносят частицы звезды. Ускоренные электроны испускают фотоны в рентгеновском и гамма-диапазоне. Спустя миллионы лет излучение достигает Земли. Приборы на спутниках и телескопах видят его как ливень частиц, излучающих так называемый черенковский свет в течение нескольких наносекунд.