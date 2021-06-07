Футзал Беларуси: лучше всех жару переносит Орша!

Выход «большой четверки» в полуфинал плей-офф не стал ни для кого откровением – именно ВИТЭН, БЧ, ВРЗ и «Столицу» там ожидали увидеть ещё до старта сезона. И их очные встречи в матчах на вылет – пожалуй, и есть та самая кульминация, которую так любят беспристрастные болельщики. По качеству футзала, уровню интриги и напряжения во время матчей – это без сомнения самые топовые матчи текущего чемпионата Беларуси. Поэтому неудивительно, что все завершившиеся на данный момент полуфинальные игры или закончились с разницей в один мяч, или вовсе вышли за пределы основного времени.

Действующий чемпион оршанский ВИТЭН в матчах регулярного чемпионата добился двух побед над БЧ: дома гомельчане были разгромлены 13:1, а на выезде была одержана куда более скромная победа – 4:2. Основываясь на результатах личных встреч, а также на достаточно стабильно проведённом регулярном чемпионате, фаворитом этой пары назывался именно клуб из Орши, что, впрочем, никак не повлияло на настрой игроков БЧ – нельзя сказать, что в первом матче они уступали сопернику хоть в каком-то компоненте, несмотря на поражение 3:4. «На площадке было жарко с первой до последней минуты, борьба велась на каждом участке поля. Мы ехали в Оршу за победой, но нам пришлось упростить свою игру, что, безусловно, является заслугой соперника. Ключевым стал стартовый отрезок первого тайма, когда мы дважды пропустили, но я благодарен ребятам, что мы не рассыпались, действовали по плану и смогли вернуться в игру. Как команда, мы заслуживали, как минимум, овертайма», - заявил после матча главный тренер БЧ Дмитрий Некрашевич.

Во втором матче команды переехали в Гомель, но ход матча вновь повторился: ВИТЭНу удалось забить дважды, после чего хозяева вновь пытались спасти игру, сравняв счёт, но на большее их не хватило – на 37 минуте Олег Ерёмин принёс действующему чемпиону вторую победу в серии – 3:2. Таким образом, ВИТЭН может оформить выход в финал уже 6 июня, когда примет соперника на домашнем паркете.

Во второй полуфинальной паре пока наблюдается равенство: в Гомеле ВРЗ смог вырвать у «Столицы» тяжелейшую победу в серии послематчевых пенальти (4:3), несмотря на то, что несколько раз проигрывал по ходу встречи и сумел отыграться лишь на последней минуте, а в Минске команды сыграли в крайне острожный футзал и хозяева добились минимальной победы со счетом 1:0. Таким образом, болельщиков ожидает, как минимум, четырехматчевое противостояние, которое вполне может растянуться и до максимального количества игр. В любом случае, каждый из оставшихся матчей плей-офф чемпионата Беларуси будет настоящей битвой, следить за которой – настоящее удовольствие для любителей футзала!