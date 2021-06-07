Навальный отказался от двух исков к администрации колонии в Покрове

”У нас был инцидент, когда кто-то вырезал статьи из газет. Мы считали, что это администрация, она говорит, что не вырезала. Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет. По сути, мы всего добились, я отказываюсь от иска”, — пояснил Навальный отказ от иска о цензуре газет.

Объясняя отказ от иска о невыдаче книг, политик заявил, что ”книги дают, и мы упорядочили практику”. ”Вопрос получения книг важный, он занял несколько месяцев. Но сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система налажена”, — цитирует слова Навального ”Дождь”.

Петушинский районный суд Владимирской области, который рассматривал претензии Навального, согласился прекратить производство по обоим искам.

В апреле защита Навального подала три иска к администрации ИК-2 в Покрове, напоминает "Медуза".

Один касался вырезки статей из полученных политиком номеров ”Коммерсанта” и ”Новой газеты” (из ”Новой газеты” вырезали колонку ”В защиту ненавистников Навального”); второй — отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана; третий — постановки Навального на учет как склонного к побегу. На прошлой неделе Петушинский суд отказался признать постановку на учет незаконной.

В конце апреля Навальный подал еще один иск, связанный с его постановкой на учет как склонного к побегу. Ответчиком по иску стала не ИК-2 в Покрове, а московский СИЗО ”Матросская тишина”, где политик находился перед отправкой в Покров. Именно во время пребывания в СИЗО Навального поставили на учет как склонного к побегу.

В середине мая Навальный подал в суд на колонию № 3 во Владимире, в больницу которой он был госпитализирован после того, как в конце марта объявил голодовку в покровской колонии. Поводом для иска стало то, что администрация колонии во Владимире не разрешила адвокатам политика брать на встречи с ним ноутбуки и телефоны.