Эстония поддерживает присоединение Украины к Центру НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны

Решение основано на широкой политике правительства Эстонии, направленной на укрепление сотрудничества с государственными ведомственными учреждениями Украины. Одним из приоритетов Эстонии является содействие сотрудничеству между странами в области обороны и обмену информацией — наряду с другими сферами деятельности совместная работа ведется также в области киберзащиты.

Эстония поддерживает усилия Украины в создании сильной киберзащиты. Присоединение к Киберцентру НАТО поможет улучшить обмен научно-техническими знаниями между Украиной и центром и внедрить в стране демократическое киберуправление.

Руководящий комитет является главным органом, который осуществляет управление Киберцентром НАТО, ведет надзор и принимает решения по административным, политическим и оперативным вопросам. Комитет также утверждает и контролирует бюджет, план развития, рабочую программу и деятельность центра на календарный год.

Киберцентр НАТО, действующий в Таллинне с 2008 года, входит в сеть аккредитованных НАТО центров передового опыта. Персонал набирается и финансирование центра осуществляется из стран-спонсоров. Киберцентр НАТО (NATO CCDCOE) не является оперативным подразделением, входящим в структуру военного командования НАТО.