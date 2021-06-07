ФБР организовало международную операцию против наркодилеров, она прошла и в Эстонии

Как сообщается, речь идет об одной из самых масштабных операций против организованной преступности в истории правоохранительных органов. Сотрудники полиции действовали сегодня скоординированно в 16 странах, проведя рейды по офисам, квартирам, складам и гаражам, передает ARD.

Операция, в частности прошла в Австралии, Канаде, Эстонии, Литве, Голландии, Швеции, Великобритании, США и Германии.

По данным телеканалов NDR и WDR недавно ФБР получила доступ к криптированным данным одной коммуникационной фирмы, содержащим переговоры наркодилеров.

Речь идет о мобильных телефонах, снабженных специальной программой по шифрованию EnchroChat. Общение с помощью EnchroChat взломали французские специалисты, которые через Европол поделились данными с другими правоохранительными структурами Европы.