The Guardian: Байден трубит о демократии за границей, а в его собственной стране демократия под угрозой

План поездки президента был изложен в статье для Washington Post в субботу вечером.

В преддверии встреч со ”многими нашими ближайшими демократическими партнёрами” и Владимиром Путиным, Байден пообещал ”продемонстрировать способность демократического общества как противостоять трудностям, так и сдерживать угрозы этой новой эпохи”.

Критики, однако, указывают на то, что президенту следует противостоять врагам демократии у себя дома. Он назначил вице-президента Камалу Харрис ответственной за этот вопрос, но у этой битвы много фронтов.

Республиканцы в своих штатах приняли законы, ограничивающие доступ к избирательным бюллетеням и позволяющие отменять результаты выборов.

Ведя агитацию, Трамп продолжает распространять ложь о том, что в ноябре Байден одержал победу на выборах в результате мошенничества. В субботу в Гринвилле бывший президент назвал своё поражение ”преступлением века”.

В мае республиканцы-члены Сената ограничили деятельность двухпартийной комиссии по расследованию январского нападения на Капитолий США сторонников Трампа, которых тот призвал ”изо всех сил сражаться” за его дело.

Сенаторы-центристы из партии самого Байдена стоят на пути защиты избирательных прав.

В статье для Washington Post Байден связал другой приоритет страны — расходы на инфраструктуру, переговоры о которых с республиканцами в настоящее время совершенно застопорились, с главными целями внешней политики.

”Как и дома, — писал он, — оттачивание способности демократических государств конкурировать и защита наших граждан от непредвиденных угроз требует, чтобы мы инвестировали в инфраструктуру. Основные демократические сообщества мира будут предлагать Китаю различные высококачественные альтернативы для модернизации физической, цифровой инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения на более устойчивую и поддерживающую мировое развитие”.