The Guardian: Байден трубит о демократии за границей, а в его собственной стране демократия под угрозой(15)
План поездки президента был изложен в статье для Washington Post в субботу вечером.
В преддверии встреч со ”многими нашими ближайшими демократическими партнёрами” и Владимиром Путиным, Байден пообещал ”продемонстрировать способность демократического общества как противостоять трудностям, так и сдерживать угрозы этой новой эпохи”.
Критики, однако, указывают на то, что президенту следует противостоять врагам демократии у себя дома. Он назначил вице-президента Камалу Харрис ответственной за этот вопрос, но у этой битвы много фронтов.
Республиканцы в своих штатах приняли законы, ограничивающие доступ к избирательным бюллетеням и позволяющие отменять результаты выборов.
Ведя агитацию, Трамп продолжает распространять ложь о том, что в ноябре Байден одержал победу на выборах в результате мошенничества. В субботу в Гринвилле бывший президент назвал своё поражение ”преступлением века”.
В мае республиканцы-члены Сената ограничили деятельность двухпартийной комиссии по расследованию январского нападения на Капитолий США сторонников Трампа, которых тот призвал ”изо всех сил сражаться” за его дело.
Сенаторы-центристы из партии самого Байдена стоят на пути защиты избирательных прав.
В статье для Washington Post Байден связал другой приоритет страны — расходы на инфраструктуру, переговоры о которых с республиканцами в настоящее время совершенно застопорились, с главными целями внешней политики.
”Как и дома, — писал он, — оттачивание способности демократических государств конкурировать и защита наших граждан от непредвиденных угроз требует, чтобы мы инвестировали в инфраструктуру. Основные демократические сообщества мира будут предлагать Китаю различные высококачественные альтернативы для модернизации физической, цифровой инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения на более устойчивую и поддерживающую мировое развитие”.
В Северной Каролине, где он одержал победу, Трамп заявил, что Китай должен выплатить США и миру 10 триллионов долларов в качестве репараций за борьбу со вспышкой коронавируса, а Пекин должен списать все долги других государств.
Байден же воспел внутренние успехи — прогресс в борьбе с коронавирусом — и сказал: ”Соединённые Штаты должны вести за собой мир с позиции силы”.
Он одобрил сделанное в субботу заявление министров финансов G7 о глобальной минимальной ставке корпоративного налога.
Продолжая противостоять отказавшемуся поддержать парижское климатическое соглашение Трампу, он сказал: ”У нас есть возможность добиться невероятного прогресса, который обуздает климатический кризис и создаст рабочие места за счёт глобального перехода к чистой энергии”.
Находясь у власти, Трамп противостоял НАТО. Байден же поддерживает ”общие демократические ценности” ”самого успешного альянса в мировой истории”.
”В Брюсселе на саммите НАТО я собираюсь подтвердить непоколебимую приверженность Соединенных Штатов… обеспечению силы нашего альянса перед лицом всех угроз, включая кибератаки на объекты нашей крайне важной инфраструктуры”.
По его словам, на фоне увеличения числа подобных атак важно, чтобы ”встреча с Владимиром Путиным в Женеве произошла после диалогов с друзьями, партнёрами и союзниками высокого уровня, которые смотрят на мир через ту же призму, что и Соединённые Штаты”.
Как известно, американская пресса пришла в смятение, когда в 2018 году в Хельсинки Трамп встретился с Путиным без советников и, казалось, выглядел испуганным в его присутствии.
Байден сказал, что США и союзники ”объединились, чтобы противостоять вызовам, которые Россия бросает европейской безопасности… и нет никаких сомнений в решимости Соединённых Штатов защищать наши демократические ценности, неотделимые от наших интересов”.
Некоторые задаются вопросом, что именно Байден надеется получить от встречи с Путиным. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал The Guardian на этой неделе: ”Встречаться нужно тогда, когда есть стратегия, как вести себя с Россией, а я не думаю, что она у него есть”.
В статье Post Байден возвестил о своём отношении к программе ядерного разоружения СНВ-III ”New START” и реакции на кибератаки.
”Я ещё раз подчеркну желание Соединённых Штатов, Европы и демократических единомышленников отстаивать права и достоинство человека”, — написал он.
”Это главный вопрос нашего времени: могут ли демократические общества объединиться, и может ли это объединение привести к реальным результатам, необходимым нашим людям в быстро меняющемся мире? Докажут ли демократические союзы и институты, по большей части сформировавшиеся в прошлом веке, свою способность противостоять современным угрозам и противникам?
Я считаю, что да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс это доказать”.
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