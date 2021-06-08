Кандидат в президенты Хенн Пыллуаас: пора бы и другим партиям выдвинуть своих кандидатов

Вчера в Пайде собрание уполномоченных EKRE утвердило бывшего спикера Рийгикогу, а ныне - депутата парламента как кандидата от партии в президенты Эстонии.

Сегодня в разговоре с Delfi Пыллуаас не пожелал раскрывать предвыборные планы партии. "У всех партий сейчас есть свои планы. Я не думаю, что какая-либо партия хотела бы раскрывать свою тактику - противники же не открывают свои военные планы", - сказал Пыллуаас.

Но депутат всё же сказал: его партия предполагает, что компромисс в Рийгикогу найден не будет и выборы переместятся в коллегию выборщиков. "В коллегии выборщиков немного другие правила и ситуация, - отметил Пыллуаас. - Там не действует в полной мере партийная дисциплина. У многих выборщиков есть свои предпочтения и игра станет более разнообразной".

"Не выставляйте такого кандидата, которого можно расстрелять в клочья"

На тему того, кто может выступить его соперником на выборах, один из лидеров EKRE спекулировать не стал - в парламенте фигурируют сейчас много различных имён.

"Меня честно говоря сильно удивляет то, что мы поступили честно и открыто, выдвинув своего кандидата, а со стороны других партий идет какая-то политическая игра, недомолвки и юление", - сказал Пыллуаас.

"До выборов же всего два месяца, - продолжил он. - То, почему скрывают своих кандидатов, я не понимаю. Неужели ни в одной партии нет такого хорошего кандидата, с которым бы осмелились выйти? Боятся, что их кандидатов пресса и оппоненты расстреляют в клочья? В этом случае дал бы совет - не выдвигайте такого кандидата, которого можно расстрелять в клочья".