Как найти подходящего ремонтника или строителя?
На сегодня к порталу присоединились уже более 2500 довольных пользователей, за последние полгода в среде Holt.ee было опубликовано более чем 1000 объявлений о поставке желаемой услуги.
Почти 80 % всех объявлений о поставке получили предложения, и на 60 % работ мастер был найден посредством Holt.ee.
Добавили объявление о поставке, но не знаете, как быть дальше? Как выбрать наиболее подходящее из поступивших предложений?
При добавлении объявления о поставке у вас есть возможность указать период, в который вы ждете ценовые предложения.
Если подходящее предложение о подряде поступило раньше, и вы хотите сделать выбор еще до окончания периода приема предложений, у вас, разумеется, есть такая возможность.
Обязательства выбрать самое дешевое предложение нет. Важна компетентность Поставщика услуги и качество выполнения работы. Также нет обязательства непременно выбрать из пришедших предложений, если подходящего предложения к концу периода объявления о поставке не поступило. В этом случае можно отметить поставку как не состоявшуюся без каких-либо обязательств.
При выборе из поступивших предложений рекомендуем следующее:
Следите за рейтингом Поставщика услуг, который отображается рядом с его предложением (1-5 звезд);
Зайдите в профиль пользователя Поставщика услуг на Holt.ee. В профиле можно найти более точную информацию и фотографии уже выполненных работ, которые могут вызвать доверие и обеспечить уверенность, что это подходящий и квалифицированный Поставщик услуг;
По возможности зайдите на страницу Creditinfo.ee или Teatmik.ee, чтобы проконтролировать бэкграунд Поставщика услуг (если это предприятие). В то же время хороший знак, если в учетной записи Поставщика услуг на Holt.ee указан адрес его сайта, на котором можно найти дополнительную информацию;
Прогулите как частное лицо, так и предприятие, чтобы быть уверенным в надежности Поставщика услуг;
Задайте дополнительные вопросы Поставщикам услуг, сделавшим предложение (через почтовый ящик Holt.ee или по телефону). Для связи через почтовый ящик Holt.ee рядом с каждым поступившим предложением есть соответствующая кнопка;
Внимательно следите за содержанием предложений, потому что более высокая цена может означать какую-то дополнительную услугу или более высокое качество выполнения работы. В то же время, безусловно, поможет встреча с Поставщиком услуг и осмотр объекта, чтобы уменьшить недопонимания и недоразумения.
Holt.ee имеет неограниченный доступ для связи с Поставщиками услуг, чтобы обеспечивать позитивный пользовательский опыт и отличный результат!
Если у вас есть дополнительные вопросы, обязательно свяжитесь со службой поддержки клиентов Holt.ee по телефону 55 514 514 или напишите на klienditugi@holt.ee.
P.S. Знаете ли вы что использование Holt.ee бесплатно и для Поставщика услуг – в случае победы вашего предложения портал не взимает плату за обслуживание (таким образом, нет опасности, что плата за обслуживание может быть скрытым образом добавлена к стоимости работ).
Заходите и попробуйте!