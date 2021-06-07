Как найти подходящего ремонтника или строителя?

На сегодня к порталу присоединились уже более 2500 довольных пользователей, за последние полгода в среде Holt.ee было опубликовано более чем 1000 объявлений о поставке желаемой услуги.

Почти 80 % всех объявлений о поставке получили предложения, и на 60 % работ мастер был найден посредством Holt.ee.

Добавили объявление о поставке, но не знаете, как быть дальше? Как выбрать наиболее подходящее из поступивших предложений?

При добавлении объявления о поставке у вас есть возможность указать период, в который вы ждете ценовые предложения.

Если подходящее предложение о подряде поступило раньше, и вы хотите сделать выбор еще до окончания периода приема предложений, у вас, разумеется, есть такая возможность.

Обязательства выбрать самое дешевое предложение нет. Важна компетентность Поставщика услуги и качество выполнения работы. Также нет обязательства непременно выбрать из пришедших предложений, если подходящего предложения к концу периода объявления о поставке не поступило. В этом случае можно отметить поставку как не состоявшуюся без каких-либо обязательств.

При выборе из поступивших предложений рекомендуем следующее:

Следите за рейтингом Поставщика услуг, который отображается рядом с его предложением (1-5 звезд);

Зайдите в профиль пользователя Поставщика услуг на Holt.ee. В профиле можно найти более точную информацию и фотографии уже выполненных работ, которые могут вызвать доверие и обеспечить уверенность, что это подходящий и квалифицированный Поставщик услуг;

По возможности зайдите на страницу Creditinfo.ee или Teatmik.ee, чтобы проконтролировать бэкграунд Поставщика услуг (если это предприятие). В то же время хороший знак, если в учетной записи Поставщика услуг на Holt.ee указан адрес его сайта, на котором можно найти дополнительную информацию;

Прогулите как частное лицо, так и предприятие, чтобы быть уверенным в надежности Поставщика услуг;