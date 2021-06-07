Bolt обвинили в ужасных условиях труда работников. Глава компании отказался от комментариев

Все началось с того, когда две недели назад Оксфордский университет обнародовал исследование, в котором утверждалось, что условия работы в Bolt одни из самых плохих во всем секторе шеринговой экономики.

Это заявление Виллиг изданию Financial Times комментировать отказался. Он отметил, что в 2014 году Bolt являлся лидером рынка в Эстонии, но через какое-то время Uber произвела колоссальные денежные вливания и последующие года выдались для Bolt очень сложными. Тем не менее, по словам Виллига, это стало для компании хорошим уроком.

”Мы использовали деньги очень осторожно. На самом деле мы используем средства крайне осторожно, и это наше конкурентное преимущество”, — отметил он.