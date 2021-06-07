Luminor вывел на рынок новую гибкую платежную карточку

Как утверждает банк, Luminor Black — единственная платежная карточка среди карточек крупнейших банков, работающих в Эстонии, которая даёт возможность бесплатно снимать деньги в банкоматах других банков, в том числе за рубежом. Вы можете бесплатно снимать 600 евро в месяц в банкоматах Luminor в любой из стран Балтии и 400 евро — в любых банкоматах по всему мир. Кроме того, карточка обеспечивает страхование путешествий для всей семьи по всему миру, включая страховое покрытие, связанное с COVID-19.

По словам руководителя розничного банка Luminor в Эстонии Танеля Ребане, спрос на гибкие, универсальные и простые в использовании платёжные карточки постоянно растёт.

”На данный момент мы выходим из ситуации, когда использование кредитных карточек было несколько скромнее по сравнению с предыдущими годами. Поскольку понемногу восстанавливается нормальное потребление и путешествия, а впереди лето, то самое время представить новый удобный продукт. Осмелюсь предположить, что теперь, когда у людей снова появилась возможность путешествовать, наша гибкая платежная карточка будет хорошо воспринята, поскольку ей сопутствует страхование путешествий для всей семьи”, — сказал Ребане.