ПОГОДА СЕГОДНЯ | В Южной Эстонии повышенная грозовая опасность, в трех регионах - высокий УФ-индекс

В этих шести уездах — Йыгевамаа, Пылвамаа Тартумаа Валгамаа и Вильяндимаа — объявлено штормовое предупреждение первой степени. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

В трех регионах прогнозируется высокий УФ-индекс

Служба погоды предупреждает о высоком УФ-индексе в трех регионах. Ожидается, что в Хаапсалу, Роомассааре и Таллинн-Харку показатель индекса составит 6, что по оценке метеорологов считается высоким.

C увеличением УФ индекса возрастает опасность для кожи и глаз. В наших широтах наибольшие дневные дозы ультрафиолетового излучения приходятся на лето, C весеннего равноденствия до осеннего равноденствия

Величина УФ индекса меняется в течение дня. Наибольшая величина УФ — индекса фиксируется в середине дня в течение нескольких часов.

Когда величина УФ индекса увеличивается больше 6, тогда ультрафиолетовое излучение становится опасным и вызывает у многих людей воспаление кожи. Люди с нежной кожей должны использовать солнцезащитный крем, когда значение УФ индекса больше 3-4.

Степень опасности в зависимости от значения УФ индекса: