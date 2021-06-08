Профессор: до достижения коллективного иммунитета к коронавирусу Эстонии еще далеко

На выходных в стране был преодолен рубеж: 500 000 жителей получили как минимум одну дозу вакцины (почти 40% населения).

”Действительно, открытая жизнь близка. Вирус время от времени будет появляться, люди будут болеть, может, неделю, может, две. Как инфекцией по типу гриппа. Но если будет возможно защитить пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями, и они будут вакцинированы, то, действительно, можно будет жить более открыто”, — сказал Петерсон.

При этом, по его словам, о коллективном иммунитете говорить пока не приходится. ”Я считаю, что в эстонском обществе уровень вакцинации должен составлять 70%, чтобы ситуация была еще более стабильная. Простое правило заключается в том, что чем больше людей вакцинировано, тем лучше. 50% — это точно не тот уровень, которого достаточно”, — заявил иммунолог.