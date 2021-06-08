Опасный птичий грипп распространяется и в Эстонии

”Первый случай выявления птичьего гриппа высокой патогенности (H5N8) среди водоплавающих птиц касался найденного на полуострове Копли в Таллинне лебедя-шипуна”, — сказал руководитель отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственно-пищевого департамента Олев Калда.

К настоящему моменту птичий грипп высокой патогенности обнаружен у 32 лестных птиц, в 28 случаях речь идет о H5N8. Кроме этого H5N8 обнаружен на двух домашних птицефермах в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа. Обе птицефермы выращивают птиц для личных нужд.

По словам Калда, по сравнению с февралем распространение H5N8 как в Европе, так и Эстонии существенно снизилось, хотя полностью опасность все же не миновала.

Несмотря на то, что наиболее уязвимыми к H5N8 являются именно птицы — например, разводимые в искусственных условиях курицы и утки, или лесные и перелетные птицы — зарегистрированы и случаи передачи вируса человеку.