Непередаваемая атмосфера легендарного транспорта: продается бар-трамвай возле Балтийского вокзала

Многие помнят синие чешские трамваи, которые уже практически невозможно встретить на улицах города. Теперь жителей столицы перевозят испанские бело-оранжевые трамваи, а старые активно распродают. Один трамвай достался в руки бизнесмену, который решил сделать внутри бар. Между сиденьями стоят столики, на месте водителя барная стойка, а снаружи небольшая терраса. Даже сохранились компостеры для билетов.

По словам продавца, в трамвае есть все необходимое для начала торговли. "Терраса, холодильники, посудомоечная машина, дополнительная техника и другое", — написано в объявлении. Цена за все — 55 тысяч евро.

Когда-то этот трамвай отвозил людей до Балтийского рынка, а теперь ушел на покой, но продолжил приносят людям пользу.