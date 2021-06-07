ФОТО | Запах аммиака, экскременты и моча на полу. Более 60 собак проживали в ужасных условиях в Рапламаа

Впервые информация о вышедшем из-под контроля хозяйстве поступила зоозащитникам несколько лет назад. Тогда активисты понадеялись на чиновников, но в конце апреля этого года решили взять дело в свои руки.

”Мы предполагали, что все плохо, но что настолько, не смели и предположить. После того, как мы увидели собак, немного перевели дух и взялись за дело”, — рассказывают представители организации.

В конце апреля и начале мая родственникам женщины удалось передать союзу 16 собак. Больше животных отдавать женщина не хотела и в пятницу утром на место прибыли волонтеры и представители департамента.

"Мы надели защитную одежду и погрузились в запах аммиака, собачьи экскременты и мочу. Пол в доме был равномерно покрыт ими. Все это находилось там так долго, что в некоторых местах успел образоваться целый слой. Мы в буквальном смысле ползали по дерьму и моче, чтобы достать собак среди шкафов и куч мусора. Их было очень много, и как только казалось, что уже все, появлялась очередная собака, умело спрятавшаяся где-нибудь”.

При этом сама хозяйка утверждала, что хорошо заботится в животных и очень их любит. Стало ясно, что ситуация глобальнее. ”Мы спросили бабушку, где она сама спит и они ответила, что стелет на пол клеенку, — рассказывает член правления союза Пилле Теэс. — Мы поговорили с ее близкими и проконсультировали их. Собак мы забрали, но человек ведь остался дальше жить в этих условиях”.

Состояние изъятых собак также оставляет желать лучшего: они полны паразитов, почти у всех плохие зубы, у многих больные глаза и мышцы, несколько собак на сносях, а у одной подозрение на опухоль.

По оценке союза, на лечение вместе с вакцинацией, стерилизацией и кастрацией может уйти до 30 000 евро. Также многим собакам нужна передержка. Связаться с союзом по этому вопросу можно по номеру 51946146 или имейлу info@loomakaitse.eu.

Также можно помочь посильным пожертвованием с пояснением "Raplamaa koerad" на счет Eestimaa Loomakaitse Liit:

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

или звонком на телефон пожертвований

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

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