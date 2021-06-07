Подвергающиеся нападкам судебные исполнители хотят изменить закон

Вице-председатель Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Катрин Веллет пояснила, что оскорбления — не редкость, но наказание для невежливых клиентов не предусмотрено, поэтому в палате считают необходимым изменить закон.

"Не знаю, изменится ли поведение. Просто когда можно применять санкции, то благодаря возможности защититься появляется уверенность", — сказала Веллет.

По ее словам, большинство судебных исполнителей — женщины. В их адрес невежливые клиенты отпускают нецензурные слова, оскорбляют по поводу внешности. Как правило, это происходит по телефону или электронной почте, но бывали случаи, когда клиенты нападали на судебного исполнителя физически.

"На меня лично никто не нападал, но знаю бюро, в которых такое было. Например, судебному исполнителю выкручивали пальцы, крушили имущество бюро. В моей практике бывает, что клиент ведет себя неадекватно: плюется, рвет бумаги, кидает вещи", — привела примеры Веллет. — Люди в отчаянии. Если ты, будучи исполнителем, понимаешь это, то можешь работать".

По словам присяжного адвоката Роберта Сарва, сейчас судебным исполнителям ничего не остается, как обращаться в суд: "Как и в случае других людей. Если кто-то оскорбляет судебного исполнителя или портит его личные вещи, то он может обратиться в суд и потребовать опровержения клеветы".