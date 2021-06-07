Конец эпохи Хартли. Что не срослось у сборной Латвии на чемпионате мира

Международная федерация хоккея (IIHF) в преддверии чемпионата мира в Латвии приняла решение расширить заявки сборных с 25 до 28 человек. Это вызвано пандемией коронавируса и возможным заражением игроков в ходе турнира.

Тренерский штаб сборной Латвии решил не экспериментировать. У Латвии была самая возрастная команда среди всех участников — средний возраст игроков превышал 28 лет. Сделав ставку на опыт, тренеры пожертвовали скоростью. После поражения от немцев Боб Хартли признал, что именно скорость соперников доставила команде наибольшие проблемы. Оправдалась ли ставка на опыт? Трижды судьба матчей сборной Латвии решалась в дополнительное время или в серии буллитов, и во всех трех случаях хозяева проиграли — Казахстану, Норвегии и Финляндии. Во встрече с Германией команде во что бы то ни стало нужно было уйти от поражения в основное время, но на последних минутах у команды совершенно не клеилась игра в атаке — не хватило лидера, который не только хотел, но и мог бы взять игру на себя и повести за собой партнеров. В матче с Казахстаном "поплыли" уже защитники, которые не выдержали давления со стороны соперника.