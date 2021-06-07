07.06.2021, 16:50
Конец эпохи Хартли. Что не срослось у сборной Латвии на чемпионате мира(3)
Foto: Sergei Grits, AP/Scanpix
Чтобы описать выступление сборной Латвии по хоккею на домашнем чемпионате мира в Риге, не нужно подбирать эпитеты. Вылет хозяев из турнира еще до начала плей-офф говорит сам за себя. А ведь это был самый слабый чемпионат по своему уровню за очень долгое время. Сборная Латвии рассчитывала сыграть по меньшей мере в полуфинале и даже замахнуться на большее, но задача осталась невыполненной. Свой шанс сборная упустила сама — из-за недальновидных решений, состарившихся игроков и заблудившихся тренеров.