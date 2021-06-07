Хоккей 2021
07.06.2021, 16:50

Конец эпохи Хартли. Что не срослось у сборной Латвии на чемпионате мира

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Улвис Броже
Läti jäähokimängijad
Läti jäähokimängijad
Foto: Sergei Grits, AP/Scanpix
Чтобы описать выступление сборной Латвии по хоккею на домашнем чемпионате мира в Риге, не нужно подбирать эпитеты. Вылет хозяев из турнира еще до начала плей-офф говорит сам за себя. А ведь это был самый слабый чемпионат по своему уровню за очень долгое время. Сборная Латвии рассчитывала сыграть по меньшей мере в полуфинале и даже замахнуться на большее, но задача осталась невыполненной. Свой шанс сборная упустила сама — из-за недальновидных решений, состарившихся игроков и заблудившихся тренеров.

Международная федерация хоккея (IIHF) в преддверии чемпионата мира в Латвии приняла решение расширить заявки сборных с 25 до 28 человек. Это вызвано пандемией коронавируса и возможным заражением игроков в ходе турнира.

Тренерский штаб сборной Латвии решил не экспериментировать. У Латвии была самая возрастная команда среди всех участников — средний возраст игроков превышал 28 лет. Сделав ставку на опыт, тренеры пожертвовали скоростью. После поражения от немцев Боб Хартли признал, что именно скорость соперников доставила команде наибольшие проблемы. Оправдалась ли ставка на опыт? Трижды судьба матчей сборной Латвии решалась в дополнительное время или в серии буллитов, и во всех трех случаях хозяева проиграли — Казахстану, Норвегии и Финляндии. Во встрече с Германией команде во что бы то ни стало нужно было уйти от поражения в основное время, но на последних минутах у команды совершенно не клеилась игра в атаке — не хватило лидера, который не только хотел, но и мог бы взять игру на себя и повести за собой партнеров. В матче с Казахстаном "поплыли" уже защитники, которые не выдержали давления со стороны соперника.

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