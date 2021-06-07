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ЧП и криминал
07.06.2021, 11:24
В воскресенье в реке Пирита был найден труп женщины
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Küünal
Foto: Argo Ingver
6 июня в 15:35 в реке
Пирита
рядом с деревней Иру было найдено тело 89-летней женщины, сообщил Delfi Спасательный департамент.
Труп был направлен на судмедэкспертизу.
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