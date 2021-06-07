Две жительницы Эстонии отвоевали у государства свои дни рождения. От ошибки могут пострадать и другие эстоноземельцы

В ноябре 2018 года Министерство внутренних дел сообщило, что при пересмотре данных регистра народонаселения было выявлено 295 случаев расхождения даты рождения на свидетельстве о рождении и в регистре. Тогда представитель министерства Энель Пунгас сказала, что обычно люди знают об этом.

Но учитель немецкого языка Тапаской школы Тийу Салусте ничего не знала. То, что дата ее рождения была изменена, женщина обнаружила только весной этого года, когда ходатайствовала о новом документе, удостоверяющем личность.