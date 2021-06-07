Канада сыграет с Россией уже на групповом этапе чемпионата мира-2022(4)
В финале ЧМ-2021 в Риге сборная Канады обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме и впервые с 2016 года взяла золотые медали. В матче за третье место США были сильнее Германии (6:1).
В новом рейтинге IIHF Канада сохранила лидерство, а Финляндия, обогнав сборную России, поднялась на вторую строку. В ТОП-5 также вошли США и Германия, выпали оттуда Чехия и Швеция. С 7-го по 12-е места сборные остались на своих позициях. Эстония обошла в рейтинге команду Украины, несмотря на то, что турнир в группе IB не был разыгран из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, по новому рейтингу составлен состав групп на ЧМ-2022 в Финляндии.
Составы групп на ЧМ-2022
Группа A (Хельсинки): Канада, Россия, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.
Группа B (Тампере): Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь, Великобритания.
Турнир в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая 2022 года. Матчи примут Хельсинки и Тампере. Билеты в продажу поступят в сентябре.
Рейтинг IIHF после чемпионата мира-2021:
1 (1). Канада — 3235 очков
2 (3). Финляндия — 3125
3 (2). Россия — 3050
4 (6). США — 2945
5 (7). Германия — 2905
6 (5). Чехия — 2895
7 (4). Швеция — 2880
8 (8). Швейцария — 2815
9 (9). Словакия — 2670
10 (10). ЛАТВИЯ — 2560
11 (11). Норвегия — 2490
12 (12). Дания — 2470
13 (16). Казахстан — 2365
14 (13). Беларусь — 2320
15 (14). Франция — 2295
16 (19). Великобритания — 2280
17 (15). Италия — 2280
18 (17). Австрия — 2185
19 (18). Южная Корея — 2140
20 (20). Словения — 2085…
…26 (27). Эстония — 1705