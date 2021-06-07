Канада сыграет с Россией уже на групповом этапе чемпионата мира-2022

В финале ЧМ-2021 в Риге сборная Канады обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме и впервые с 2016 года взяла золотые медали. В матче за третье место США были сильнее Германии (6:1).

В новом рейтинге IIHF Канада сохранила лидерство, а Финляндия, обогнав сборную России, поднялась на вторую строку. В ТОП-5 также вошли США и Германия, выпали оттуда Чехия и Швеция. С 7-го по 12-е места сборные остались на своих позициях. Эстония обошла в рейтинге команду Украины, несмотря на то, что турнир в группе IB не был разыгран из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, по новому рейтингу составлен состав групп на ЧМ-2022 в Финляндии.

Составы групп на ЧМ-2022

Группа A (Хельсинки): Канада, Россия, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.

Группа B (Тампере): Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь, Великобритания.

Турнир в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая 2022 года. Матчи примут Хельсинки и Тампере. Билеты в продажу поступят в сентябре.

Рейтинг IIHF после чемпионата мира-2021:

1 (1). Канада — 3235 очков

2 (3). Финляндия — 3125

3 (2). Россия — 3050

4 (6). США — 2945

5 (7). Германия — 2905

6 (5). Чехия — 2895

7 (4). Швеция — 2880

8 (8). Швейцария — 2815

9 (9). Словакия — 2670

10 (10). ЛАТВИЯ — 2560

11 (11). Норвегия — 2490

12 (12). Дания — 2470

13 (16). Казахстан — 2365

14 (13). Беларусь — 2320

15 (14). Франция — 2295

16 (19). Великобритания — 2280

17 (15). Италия — 2280

18 (17). Австрия — 2185

19 (18). Южная Корея — 2140

20 (20). Словения — 2085…

…26 (27). Эстония — 1705