За сутки в Эстонии выявлено 37 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 10 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 3.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 111,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,7%.

За сутки в больницах открыли 5 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 96 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 73 человека (76%).

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался один человек. С начала пандемии в Эстонии от COVID-19 умерли 1264 человека.

За сутки ввели 5218 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 500 724 людям, курс вакцинации завершен у 297 707 человек.

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