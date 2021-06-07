За год моторное топливо подорожало на 20%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с маем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен на моторное топливо. ”Как бензин, так и дизельное топливо были на 20,2% дороже. При этом важно учитывать, что в годовом сравнении снижение нескольких акцизных ставок, имевших место в мае прошлого года, утратило свой эффект”, — добавила Трасанов.

Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание на 24,6% поступающего в дома электричество. Из продуктов питания по сравнению с маем прошлого года более всего подорожали свежая рыба (25,2%), свежие овощи (16,1%), прочие мучные смеси (11,5%) и детское питание (10,2%), но подешевел картофель (21,6%).

Повышение индекса по образовательным и детским учреждениям обусловлено тем, что при оплате за место в детском саду прекратились льготы, предлагаемые местными самоуправлениями в связи с распространением коронавируса.

Изменение индекса потребительских цен выше 3,6% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года последний раз было в октябре 2018 года, когда оно составляло 4,4%.

В сравнении с апрелем на индекс потребительских цен более всего повлияло открытие магазинов, которые из-за коронавируса были закрыты или работали в ограниченных условиях, а также завершение льготных предложений. Одежда подорожала на 4,1%, обувь — на 4,9%, ремонтные материалы — на 5,3% и мебель — на 3,9%.