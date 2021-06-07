07.06.2021, 07:29
В Мустамяэ велосипедист сбил пешехода, полиция ищет свидетелей(12)
Foto: Madis Veltman
Вчера вечером в столичном районе Мустамяэ велосипедист сбил пешехода с скрылся, полиция ищет свидетелей.
Вчера в 20:26 велосипедист, личность которого пока не установлена, сбил возле Акадеэмия теэ, 73 в Таллинне 58-летнюю женщину, которая двигалась по тротуару. После столкновения велосипедист скрылся с места происшествия. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция просит откликнуться свидетелей аварии, а также самого велосипедиста для выяснения обстоятельств. Связаться с полицией можно но номеру 612 3000 или имейлу pohja.lmt@politsei.ee.