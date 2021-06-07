В Мустамяэ велосипедист сбил пешехода, полиция ищет свидетелей

Вчера в 20:26 велосипедист, личность которого пока не установлена, сбил возле Акадеэмия теэ, 73 в Таллинне 58-летнюю женщину, которая двигалась по тротуару. После столкновения велосипедист скрылся с места происшествия. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.