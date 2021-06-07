Эстонский стрелок завоевал золото чемпионата Европы!

Серебро с таким же результатом получил поляк Оскар Миливек, но Олеск опередил конкурента по большему количеству центральных "десяток" (25 против 17). Бронзовым призером чемпионата Европы стал представитель Азербайджана Руслан Лунев - 582 очка.

Стрельба из крупнокалиберного пистолета не входит в программу Олимпийских игр. Ранее Олеск завоевал лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио в упражнении из скорострельного малокалиберного пистолета.

У 28-летнего Олеска теперь полный комплект наград европейской чеканки. В 2017 году уроженец Пыльва завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы.

На завершившемся в Осиеке чемпионате Европы эстонские стрелки завоевали две золотые медали. Помимо Олеска, на высшую ступень пьедестала почета поднялась нарвская юниорка Катрин Смирнова, выигравшая золото в стрельбе из малокалиберной винтовки.