Катар "слил" миллионы долларов террористам Аль-Каиды

На этой неделе в Высокий суд Лондона был подан иск, в котором утверждается, что рабочий кабинет эмира государства, расположенного на берегу Персидского залива, был центром секретных маршрутов, по которым деньги перетекали на счета отделения ”Аль-Каиды” — фронта "Джебхат ан-Нусра".

Иск о возмещении ущерба был подан девятью гражданами Сирии. Среди ответчиков — два катарских банка, несколько благотворительных организаций, богатые бизнесмены, ведущие политики и государственные служащие.

Истцы утверждают, что все вышеперечисленные участвовали в заговоре и действовали от имени Катара, сотрудничая с суннитской исламистской организацией ”Братья-мусульмане”.