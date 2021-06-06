Летний беспредел: полиция за выходные получила почти полторы сотни сообщений о нарушении ночного покоя

Сегодня ночной покой начинается еще раньше, ночной покой длится по будням с 22 до 6 часов и по выходным — с 24 до 7 часов.

"Пожалуйста, давайте будем считаться со своими соседями. Да, лето, но другим может не нравиться громкая музыка в позднее время или просто шумная вечеринка. Шумные ремонтные работы тоже стоит сделать днем и в многоквартирном доме также заранее сообщить о них соседям. Спокойного и замечательного летнего вечера!" — пишет полиция.