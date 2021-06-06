06.06.2021, 20:36
Летний беспредел: полиция за выходные получила почти полторы сотни сообщений о нарушении ночного покоя(21)
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня ночью в полицию сообщили о целых 72 различных нарушениях ночного покоя по всей стране, вчера ночью сообщили о таких нарушениях 69 раз — большое количество проблем, которые вполне можно предотвратить, пишет полиция в Twitter.
Сегодня ночной покой начинается еще раньше, ночной покой длится по будням с 22 до 6 часов и по выходным — с 24 до 7 часов.
"Пожалуйста, давайте будем считаться со своими соседями. Да, лето, но другим может не нравиться громкая музыка в позднее время или просто шумная вечеринка. Шумные ремонтные работы тоже стоит сделать днем и в многоквартирном доме также заранее сообщить о них соседям. Спокойного и замечательного летнего вечера!" — пишет полиция.