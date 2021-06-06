06.06.2021, 19:30
Вопрос читателя: можно ли аннулировать дарственную?(11)
Foto: Irina Mägi
"Я своему сыну хочу подарить дачу, то есть оформить на него дарственную. Могу ли я потом ее аннулировать, чтобы он не узнал? То есть, например, я сделала дарственную, он знает об этом, а потом я пошла и тихонько аннулировала ее, чтобы он не знал и думал, что она все еще действует. Имею ли я право?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Марина.
От редакции:
”Завещание можно сделать тайно или проинформировав будущего наследника, а потом отменить либо изменить завещание так же или тайно или проинформировав наследника. А договор дарения можно отменить только в некоторых случаях и только известив получателя дара”, — отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.
Он добавляет, что не стоит без веских причин дарить свое имущество и лучше оформлять завещание.