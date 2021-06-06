Вопрос читателя: можно ли аннулировать дарственную?

”Завещание можно сделать тайно или проинформировав будущего наследника, а потом отменить либо изменить завещание так же или тайно или проинформировав наследника. А договор дарения можно отменить только в некоторых случаях и только известив получателя дара”, — отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.