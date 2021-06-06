Фавориты провалили Гран-при Азербайджана. Ферстаппен разбил машину, Хэмилтон не попал в очки

Лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен врезался в стену на прямой. Пилот пожаловался на прокол, который стал причиной инцидента — ранее аналогичная авария произошла с Лансом Строллом из ”Астон Мартин”. Заезд остановили красными флагами.

Преследователь Ферстаппена в общем зачете британец Льюис Хэмилтон совершил ошибку на рестарте и в итоге финишировал лишь 15-м, упустив шанс возглавить зачет чемпионата мира.

Победителем стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", для которого этот успех стал вторым в карьере. Также на пьедестале почета по итогам гонки оказались Себастьян Феттель и Пьер Гасли.

Гран-при Азербайджана

Баку

6 июня 2021 года

Гонка

1. Серхио Перес (”Ред Булл”)

2. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”)

3. Пьер Гасли (”Альфа Таури”)

4. Шарль Леклер (”Феррари”)

5. Ландо Норрис (”Макларен”)

6. Фернандо Алонсо (”Альпин”)

7. Юки Цунода (”Альфа Таури”)

8. Карлос Сайнс (”Феррари”)

9. Даниэль Риккардо (”Макларен”)

10. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”)

11. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”)

12. Валттери Боттас (”Мерседес”)

13. Мик Шумахер (”Хаас”)

14. Никита Мазепин (”Хаас”)

15. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”)

16. Николас Латифи (”Уильямс”)

Сошли:

Джордж Расселл (”Уильямс”)

Макс Ферстаппен (”Ред Булл”)

Ланс Стролл (”Астон Мартин”)

Эстебан Окон (”Альпин”)

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана

1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 105 очков

2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 101

3. Серхио Перес (”Ред Булл”) — 69

4. Ландо Норрис (”Макларен”) — 66

5. Шарль Леклер (”Феррари”) — 52

6. Валттери Боттас (”Мерседес”) — 47

7. Карлос Сайнс (”Феррари”) — 42

8. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) — 31

9. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) — 28

10. Даниэль Риккардо (”Макларен”) — 26

11. Фернандо Алонсо (”Альпин”) — 13

12. Эстебан Окон (”Альпин”) — 12

13. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) — 9

14. Юки Цунода (”Альфа Таури”) — 8

15. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) — 1

16. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) — 1

17. Мик Шумахер (”Хаас”) — 0

18. Джордж Расселл (”Уильямс”) — 0

19. Никита Мазепин (”Хаас”) — 0

20. Николас Латифи (”Уильямс”) — 0