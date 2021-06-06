ВИДЕО | На телеканале "Россия 24" вышло интервью предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой

— Мне бы хотелось подчеркнуть, что генетика важна, но она не является панацеей для ряда вопросов. Я отношусь к генетике и к нашему генетическому коду, если так можно сказать, как к определению некоего потенциала. Это наш потенциал, который мы имеем право и имеем возможность реализовать. <…>. То есть генетика все-таки дает некие рамки, в которых мы можем развивать свой потенциал. Поэтому, конечно, вопрос планирования детей — я надеюсь, что до этого дойдет не скоро. Кто-то говорит, что без этого будущее невозможно, но мне бы хотелось все-таки оставаться в рамках естественной биологии. Мне кажется, это более правильно.