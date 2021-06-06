Оплатите последний путь: родным выставили счет за транспортировку тела пенсионерки из больницы

Валерий Степанов обратился в редакцию, когда все уже произошло. Его теща была похоронена, а все сопутствующие расходы семья оплатила. Ведь когда вопрос стоит ребром — либо плати, либо родственника не будут кремировать, времени на выяснения и поиск правды нет.

Мест нет

”25 марта моей теще, Екатерине Ленцман, стало плохо. Ей было 92 года. Жена вызвала скорую, которая довольно быстро приехала и забрала тещу в Северо-Эстонскую региональную больницу, — рассказывает Валерий. — Потом мне около полуночи позвонили из больницы и стали спрашивать: ”Вы что, ее не поили, не кормили?”. Я удивился, она же со мной ела прекрасно. Мне ответили, что у нее не работают почки и печень. Потом уже выяснилось, что у нее коронавирус дал осложнение именно на эти органы”.

На следующий день, 26 марта, Валерию сообщили, что Екатерину повезут в больницу в Хаапсалу, так как у нее коронавирус, а в Таллинне в коронавирусных отделениях мест нет.

”Раз так решили, я же не могу сказать ”нет”. В Хаапсалу — так в Хаапсалу. А 27 марта мне уже оттуда позвонили и сказали, что теща утром умерла и ее отвезли в Таллинн. Я спросил, в какой морг, но мне ответили, что не знают. Как так, мне по Таллинну все морги объезжать? В итоге сказали, что мне позвонит лечащий врач”, — вспоминает мужчина.

Через пару часов ему снова позвонили и сообщили, что тело Екатерины все-таки еще в Хаапсалу, и родные должны поехать туда, чтобы забрать справку о смерти и привезти вещи покойной.

”Я еще удивился, зачем забирать справку, ведь сейчас все цифровое, но мне ответили, что у них вот так. Я согласился, поехал, отдал одежду, получил справку. Мне сказали, что тещу отвезут в морг на кладбище Пярнамяэ. Я еще уточнил, за чей счет тело будут перевозить, и мне ответили, что за счет Таллинна. Но Таллинн — понятие растяжимое, я просил сказать точнее. Договорились до того, что, вроде бы, Больничная касса оплатит”, — говорит Валерий.