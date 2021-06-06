Биткоин как официальная валюта. Сальвадор хочет сделать криптовалюту платежным средством

Население Сальвадора — около 6,4 млн человек, при этом более 2 млн граждан живут за границей и каждый год переводят домой более 4 млрд долларов. Банки взимают за подобные переводы комиссию, они могут занимать несколько дней, и иногда жителям страны приходится приходить за деньгами лично.

Экономика Сальвадора в значительной степени зависит от средств, которые граждане страны, находящиеся за рубежом, отправляют на родину. Эти деньги составляют около 20% ВВП государства.

"У 70% населения Сальвадора нет банковского счета, эти люди работают в теневой экономике, — объяснил свое решение президент в " Твиттере ". — Финансовая инклюзивность — это не только моральный долг, но также способ оживить экономику страны, предоставить доступ к кредитам, сбережениям, инвестициям и надежным транзакциям".

Президент Букеле заявил, что признание биткоина упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. "В краткосрочной перспективе это приведет к появлению новых рабочих мест и поможет привлечь в финансовый мир тысячи людей, живущих вне формальной экономики", — сказал глава Сальвадора во время конференции, посвященной биткоину во Флориде .

У Сальвадора — небольшого государства в Центральной Америке — нет собственной валюты, а в качестве платежного средства здесь используется американский доллар.

По словам Букеле, переход на биткоин "улучшит жизни и будущее миллионов людей". Президент не сообщил других подробностей о том, как именно криптовалюта будет интегрирована в финансовую систему страны.

В последние несколько месяцев курс биткоина растет, однако он подвергается резким колебаниям, которые в числе прочего были связаны с решением властей Китая запретить транзакции с криптовалютой.

Биткоин — за и против



Еще один удар по биткоину недавно нанес основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск — ранее он активно поддерживал биткоин, но затем заявил, что его компания больше не будет принимать его в качестве средства оплаты. Маск объяснил это решение тем, что биткоин вреден для окружающей среды: для его производства требуется большое количество электричества, которое вырабатывается при помощи угля и другого органического топлива.

Многие финансовые эксперты предупреждают, что вложения в биткоин крайне опасны, поскольку курс криптовалюты может очень быстро меняться, и она не обеспечена никакими реальными активами. Другие считают ее перспективным и эффективным финансовым инструментом.

Большинство центральных банков мира, в том числе банк Англии, рассматривают возможность создания собственной цифровой валюты.

Некоторые эксперты также сомневаются, что биткоин способен выполнять роль альтернативной мировой валюты. Представитель вебсайта Bitcoin.com Роджер Вер сказал Би-би-си, что для этого намного больше могут быть пригодны другие криптовалюты.

"Для криптовалюты в целом это очень хорошо, но большая часть мира просто не понимает, что биткоин больше не работает в качестве валюты, — считает он. — Сейчас другие валюты, такие, как Bitcoin Cash, Monero или ZCash, годятся для этого намного лучше. Биткоин может производить только около трех транзакций в секунду. Нет никаких шансов, что сеть, способная на три транзакции в секунду, способна стать валютой для всего мира".