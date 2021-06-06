ВИДЕО: Канада обыграла Финляндию и взяла золото чемпионата мира!(31)
Роковой для финнов стала ошибка на вбрасывании, после которой сразу два канадских форварда вышли на одного защитника и Ник Пол забросил победную шайбу. Сборная Канады впервые выиграла турнир с 2016 года. Тогда в финале также была повержена команда Финляндии.
Видео победного гола.
Ход матча ниже.
В начале второго периода канадцам удалось сравнять счет усилиями Макса Комтуа. В концовке периода шайбу в ворота сборной Финляндии забросил капитан "кленовых листьев" Адам Хенрик, но судьи отменили гол из-за положения вне игры.
В начале третьего периода финский защитник Петери Линдбом дальним броском вывел свою команду вперед.
Однако сборная Канады вновь отыгралась. На этот раз Адам Хенрик забросил шайбу по правилам, реализовав численное преимущество.
Основное время матча завершилось вничью. Победитель определится в овертайме до первой заброшенной шайбы.
Финал
Финляндия – Канада – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, овертайм)
6 июня, 20.15, «Арена-Рига»
1:0 – 8 Руохамаа (Каски)
1:1 – 24 Комтуа (Браун, Уолкер)
2:1 – 45 Линдбом (Ноусиайнен, Руохамаа)
2:2 – 52 Хенрик (Комтуа, Браун)
2:3 – 66 Пол (Браун)
Сборная Финляндии остается единственной на турнире командой, ни разу не проигравшей в основное время (во втором туре по буллитам уступила Казахстану — 1:2). Победная серия "Суоми" после побед в четвертьфинале над Чехией (1:0) и в полуфинале над Германией (2:1) достигла семи матчей.
Показатели сборной Канады на групповом этапе были скромнее (3 победы в семи турах), зато в плей-офф сумела пройти россиян (2:1 ОТ) и американцев (4:2), взяв у последних реванш за поражение в группе (1:5).
В Риге команды уже встречались в последнем туре предварительного этапа. Канадцам победа была нужнее, Пирри и Комтуа дважды выводили ее вперед, но соперник ответил дублем Руостолайнена. Он же принес победу финнам и в серии буллитов (3:2). Ворота "кленовых" в том матче защищал Кемпер (30 сэйвов), "Суоми" — Олкинуора (32 сейва).
Канадский нападающий Коннор Браун лидирует в списке лучших бомбардиров турнира с 13 очками, он является и лучшим распасовщиком с 11 результативными передачами. На втором месте — еще один канадец Эндрю Манжипан с 11 очками (7+4), у Адама Хенрика - 10 (5+5) очков. Единственный финн в ТОП-30 бомбардиров ЧМ-2021 — Антон Лунделл с 7 (4+3) очками.
Начиная с 1990 года история встреч соперников на чемпионатах мира насчитывает 27 игр, небольшой перевес у Канады (+14-11=2). При североамериканцы чаще побеждали в 90-е, а европейцы — в десятые годы этого века.
11 раз они соперничали на стадии плей-офф. И здесь чуть лучше Канада (+6-5). В финалах же команды сходились четыре раза. Если в 1994, 2007 и в 2016 годах сильнее были канадцы (2:1, 4:2 и 2:0), то в 2019-м впервые победили финны — 3:1. Два года назад в матче за золото у Финляндии шайбы забрасывали Анттила (2) и Песонен, у Канады — Теодор. Капитан финнов Песонен в строю и на ЧМ-2021 в Риге.
Всего в истории сборная Финляндии трижды становилась чемпионом мира (1995, 2011, 2019) и еще 8 раз уступала в финалах (трижды канадцам, дважды шведам и чехам, один раз россиянам).
Сборная Канады - 26-кратный чемпион мира (в XXI веке семь титулов), в последний раз брали золото в 2016 году, когда в финале переиграли именно финнов. Еще 15 раз канадцы уступали в финалах. Наиболее свежие поражения "кленовых" в решающих поединках — в 2017 году от шведов и в 2019-м от финнов.