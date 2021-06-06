ВИДЕО: Канада обыграла Финляндию и взяла золото чемпионата мира!

Роковой для финнов стала ошибка на вбрасывании, после которой сразу два канадских форварда вышли на одного защитника и Ник Пол забросил победную шайбу. Сборная Канады впервые выиграла турнир с 2016 года. Тогда в финале также была повержена команда Финляндии.

Видео победного гола.

Ход матча ниже.



Несмотря на тяжелое начало матча, на 8-й минуте сборная Финляндии сумела открыть счет усилиями Микаэля Руохомаа через одну секунду после того, как на лед вышел удаленный игрок канадской сборной.





В начале второго периода канадцам удалось сравнять счет усилиями Макса Комтуа. В концовке периода шайбу в ворота сборной Финляндии забросил капитан "кленовых листьев" Адам Хенрик, но судьи отменили гол из-за положения вне игры.

В начале третьего периода финский защитник Петери Линдбом дальним броском вывел свою команду вперед.

Однако сборная Канады вновь отыгралась. На этот раз Адам Хенрик забросил шайбу по правилам, реализовав численное преимущество.

Основное время матча завершилось вничью. Победитель определится в овертайме до первой заброшенной шайбы.

Финал